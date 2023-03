Paulo Cafôfo garante que consulados em França estão “atentos” a dificuldades de emigrantes face à inflação

O secretário de Estados das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, disse este sábado em Paris que os consulados estão atentos à situação social dos emigrantes face ao aumento dos preços, não tendo havido até agora mais pedidos do que o habitual.

"A inflação é um problema transversal a toda a Europa e tem reflexos na nossa comunidade, nós temos instrumentos de apoio social aos idosos carenciados e aos imigrantes carenciados, sendo questões distintas já que uma é uma ajuda pontual e a outra é ajuda com um complemento de pensão. Ainda não verificámos nenhum aumento dos pedidos de ajuda, mas estamos atentos com o nosso adido social", declarou o governante à Agência Lusa.

Paulo Cafôfo pede aos emigrantes para não hesitarem em contactar os consulados das suas regiões, caso se encontrem numa situação de precariedade, já que "o Estado português, quer seja com pessoas, quer seja com mecanismos de apoios, está preparado para amparar quem mais precisa".

Em visita à capital francesa desde sexta-feira, o secretário de Estado aproveitou para homenagear o jornalista Artur Silva, radialista na Rádio Alfa - rádio portuguesa difundida em FM na região de Paris -, atribuindo-lhe a Medalha de Ouro de Mérito das Comunidades Portuguesas.

"Não há maneira de valorizar as comunidades sem valorizar os portugueses e portuguesas que na sua acção e naquilo que são na vida, orgulham Portugal. Quero que os portugueses e portuguesas que vivem em Portugal possam conhecer estes exemplos e possam respeitá-los. São pessoas enormes. [Homenageámos] um jornalista, o Artur Silva que é uma figura histórica e marcante da nossa comunidade, a voz da rádio que acaba por ser a voz de Portugal", declarou.

O secretário de Estado visitou também o ateliê da artista Nathalie Afonso, que tem cerca de 330 alunos, que, disse, tem uma grande abertura com a sociedade francesa.

O governante teve ainda encontros com as autoridades locais, concretamente com os autarcas de Ormesson-sur-Marne e de Yerres, na região parisiense.