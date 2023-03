Tó Trips em nova viagem pelas terras vastas que a sua guitarra alcança

Em Popular Jaguar explora territórios próximos, resgata territórios longínquos no espaço e no tempo, desenha novos mapas com sensibilidade e imaginação.

A música de Tó Trips sempre foi música em viagem e de viagem. Talvez já assim fosse desde sempre, talvez, longe do nosso olhar, se entregasse a essas digressões, imaginadas ou fundadas na realidade, quando não estava a explorar as fronteiras do rock’n’roll no experimentalismo dos Santa Maria, Gasolina em Teu Ventre de Jorge Ferraz, ou a pôr vísceras e electricidade punk cá fora nos Lulu Blind. Certo é que Tó Trips se nos revelou assim quando há duas décadas começámos a ouvi-lo em diálogo íntimo, ele e uma guitarra, ou no profícuo, fundador, riquíssimo diálogo comum com Pedro Gonçalves nos Dead Combo. Assim: músico de viagem, em viagem, músico a explorar territórios próximos, a resgatar territórios longínquos no espaço e no tempo, a desenhar novos mapas com sensibilidade e imaginação (e não é isso, também, o que vem fazendo nos Club Makumba que partilha com João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo?).