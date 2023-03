A tragédia do Mediterrâneo

O Mediterrâneo está a tornar-se num mar de tragédia. Não foi a primeira e não será a última. Foi apenas mais uma. Desta vez, ao largo da Calábria, uma embarcação com 180 imigrantes irregulares naufragou e 67 pessoas perderam a vida. As imagens trazem à memória essa outra tragédia de há dez anos, na ilha de Lampedusa, em que morreram no mar 368 pessoas. Entre esses dois momentos, estima-se que de 26.000 pessoas tenham ficado sepultadas no Mediterrâneo.

