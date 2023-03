Destruição e confrontos com a polícia no sexto dia de greves em França

Os sindicatos franceses intensificaram a luta contra os planos de aumento progressivo da idade legal da reforma dos 62 para os 64 anos do presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira, quando a maioria dos comboios e metros parou, as entregas de combustível foram interrompidas e as escolas fechadas no sexto dia de greves em todo o país.

Este é um momento crítico para o Governo, que espera que a reforma possa ser aprovada pelo Parlamento até ao final de Março.

