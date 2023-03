Já sem canções, o património de Leonard Cohen ainda é alvo de disputa em tribunal

Os dois filhos do poeta e compositor querem que o antigo agente do pai deixe de administrar o fundo que gere o património da família. Acusam-no de fraude e exigem que devolva comissão milionária.

Não é invulgar que à morte de um artista com um vasto património, físico e intelectual, se sigam intensas disputas entre aqueles que a ele dizem ter direito ou que o administram. Leonard Cohen, um dos mais brilhantes escritores de canções do século XX, está no centro de uma delas praticamente desde que morreu, em Novembro de 2016. Uma contenda que conheceu, recentemente, desenvolvimentos e que opõe os dois filhos do intérprete e compositor canadiano – Adam, de 50 anos, e a sua irmã Lorca, de 48 – ao seu antigo agente, Robert Kory, 72, que geriu os dez últimos anos da carreira do músico.