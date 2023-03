“Insensibilidade atroz”, “falta de compaixão” e um “passo atrás”: as reacções à resposta da Igreja

Foi um momento de pouca “compaixão”, com poucas "medidas concretas". É com estas palavras que católicos e associações que lidam com vítimas deste tipo de crimes reagiram à resposta da Igreja ao relatório da comissão independente sobre abusos sexuais. Pelo menos, 4815 crianças e jovens terão sido alvo de abusos por parte de membros da Igreja Católica nos últimos 70 anos e, por isso, era grande a expectativa esta sexta-feira para saber o que ia esta instituição fazer perante as vítimas e para evitar novos casos. Ao final da tarde, o presidente da Comissão Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, anunciou a criação de uma nova comissão para continuar a receber denúncias e analisar casos (embora sem grandes detalhes), de apoio psicológico para todas as vítimas que o necessitem e queiram e um “memorial”. E colocou nas mãos de cada bispo e de cada diocese a decisão de afastar alegados padres abusadores. Mas as palavras desiludiram.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt