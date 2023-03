“Era fundamental que a Praça do Império mudasse de nome”

Beatriz Gomes Dias, vereadora do BE, defende que sejam “desmontados os mitos” em torno do Padrão dos Descobrimentos e que se devia avaliar os nomes das ruas de Lisboa.

Beatriz Gomes Dias é vereadora na Câmara de Lisboa, eleita pelo Bloco de Esquerda. Apresentou no dia 22 de Fevereiro um voto de repúdio contra os brasões das ex-colónias agora inaugurados em calçada portuguesa na Praça do Império. A moção foi chumbada com quatro votos a favor, PS e PCP abstiveram-se. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir nas redes sociais do PÚBLICO, a vereadora assume que sente racismo enquanto política e cidadã: "A discriminação racial coloca-se a todas as pessoas negras independentemente da sua condição social e do espaço político que ocupam".