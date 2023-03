As crises e a desilusão de Faulkner até hoje

Basta testar o google. Basta escrever no motor de pesquisa o nome Caddy Compson e não será preciso mais do que espreitar os primeiros resultados para perceber que: 1) Caddy é apontada como a personagem principal, ainda que silenciosa, do romance O Som e a Fúria de William Faulkner; 2) a cena em que Caddy trepa a uma árvore para espiar aquilo que se passa no funeral da sua avó é aceite como sendo fundamental na construção do romance e tida como o momento do despertar sexual dos irmãos quando espreitam as suas culotes sujas de lama. A sugestão de testar o google vem de Isabel Rodrigues Costa, que mal sabia o quanto ao pegar no livro de Faulkner, num momento morto de confinamento pandémico, estava a embarcar na construção de um espectáculo a partir das leituras que foi repetindo daquelas páginas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt