Queres fazer uma obra de arte na fachada do ViaCatarina? Tens 25 mil euros

Arrancaram as candidaturas para a sétima edição do VIArtes, um concurso de arte pública em que artistas são desafiados a criarem uma instalação para a fachada do Shopping ViaCatarina, no Porto. Com um prémio de 25 mil euros, artistas nacionais e internacionais podem candidatar-se com uma obra original que ficará exposta na fachada do edifício. Segundo a empresa, as inscrições podem ser feitas até 30 de Junho de 2023, através do site oficial do ViaCatarina, onde se encontra também o regulamento da edição deste ano.

O VIArtes, que começou em 2014, está integrado na Política de Arte Pública da Sonae Sierra [do grupo proprietário do PÚBLICO] e faz parte do projecto “Cultura no Centro”, que tem como objectivo promover a arte pública e dar um espaço, neste caso o centro comercial, para que artistas de diferentes áreas consigam explorar a criatividade e expor a sua obra a todos os turistas e visitantes do local.

Na edição deste ano, espera-se que os participantes apresentem “propostas que reflictam uma relação com a Rua de Santa Catarina e/ou com a baixa da cidade do Porto”, como é explicado no comunicado de imprensa. A originalidade, a criatividade e a relação com a comunidade da Rua de Santa Catarina são factores que vão influenciar a tomada de decisão e eleger a obra vencedora. No prémio de 25 mil euros, já está incluído o custo de todos os materiais que forem necessários para realizar o projecto.

As obras a concurso serão avaliadas por um júri constituído por Maria Augusta Martins, representante da Câmara Municipal do Porto, Ângelo Paupério, administrador da SONAE [proprietária do PÚBLICO], José Guilherme Abreu, da Universidade Católica do Porto, Ana Guedes Oliveira, directora executiva da Sierra Portugal, o director do Museu da Faculdade de Belas Artes Luís Pinto Nunes e os vencedores da última edição, Vítor Mesquita e Filipe Marinho.

O vencedor será anunciado no site do ViaCatarina no dia 27 de Julho de 2023. A obra deverá ser inaugurada até 15 de Fevereiro de 2024.