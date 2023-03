O TikTok vai chegar aos automóveis através da Mercedes-Benz

A TikTok está prestes a entrar no mercado de automóveis de luxo. A bordo do novo classe E, a ideia é poder matar o tempo parado a interagir com o mundo através da rede social de vídeos curtos.

Longe parecem ir os tempos em que a revelação de uma nova geração se focava em inovadoras, ou pelo menos mais potentes, mecânicas. No caso do vindouro classe E, apresentado na última semana pela marca de Estugarda, o destaque vai para a nova arquitectura do sistema de telemática que, asseguram, permite uma experiência mais abrangente e envolvente.

Por exemplo, há uma nova Iluminação Ambiente Activa com Visualização de Som, o passageiro dianteiro pode assistir a conteúdos dinâmicos sem que tal interfira com o condutor e o programa de entretenimento permite instalar aplicações de terceiros, como o TikTok, o jogo Angry Birds, o navegador Vivaldia ou as aplicações Webex e Zoom.

A bordo há uma câmara que permite capturar selfies, estáticas ou em vídeo — o seu uso está, porém, limitado: apenas é possível recorrer a esta funcionalidade de apoio às aplicações de videoconferências ou para usar o TikTok quando o automóvel está parado.

No capítulo do conforto, o novo Mercedes-Benz classe E traz um programa de prevenção de enjoo, que pode aliviar os típicos sintomas e até mesmo evitar que surjam. Para tal, recorre a vários sistemas de conforto que funcionam em conjunto: o passageiro é instruído a inclinar o encosto do banco ligeiramente para trás, a almofada do banco é ajustada automaticamente, o ar condicionado fornece ar fresco intermitentemente, a Iluminação Ambiente Activa é animada de acordo com a velocidade, enquanto o sistema de áudio e, se necessário, a ionização e a aromatização do ar (um opcional) são activados.

O novo classe E chega ao mercado a partir do Verão.