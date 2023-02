A vida (e a morte) em Bakhmut, a cidade ucraniana palco de intensos combates

Bakhmut, cidade no Leste da Ucrânia, tem sido palco de intensos combates nos últimos meses. Desde o Verão que as tropas russas tentam conquistar a cidade, que se tornou um símbolo da luta pelo controlo da região do Donbass.

Mas o cenário tem vindo a piorar recentemente, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a admitir na segunda-feira que a situação das tropas ucranianas em torno de Bakhmut “é cada vez mais complicada”. “O inimigo destrói sistematicamente tudo o que pode ser usado para proteger as nossas posições", acrescentou, classificando os soldados ucranianos empenhados nessa batalha como "verdadeiros heróis”.

O comandante das forças terrestres ucranianas, o coronel general Oleksandr Syrskyi, admitiu também, nesta terça-feira, que a situação em redor de Bakhmut é "extremamente tensa”, numa altura em que as tropas russas tentam cercar a cidade.

As imagens que nos chegam da última semana em Bakhmut poderão sensibilizar alguns leitores e ilustram o cenário desolador que se vive numa cidade onde a morte está sempre presente. Com Lusa