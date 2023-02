Romaria d’Agonia procura melhor cartaz — com prémio a dobrar: são 1500 euros

O concurso público para selecção do cartaz oficial da Romaria d'Agonia de 2023 começa esta terça-feira e prolonga-se até 28 de Abril, sendo que este ano o prémio para o vencedor duplica de valor e passa para os 1500 euros.

Em comunicado enviado às redacções, a Comissão de Festas da Romaria da Senhora d'Agonia adiantou que o concurso "pretende seleccionar um cartaz original, de tema livre, que divulgue a Romaria de Nossa Senhora d'Agonia a nível nacional e internacional".

A Romaria d'Agonia vai decorrer este ano, pela primeira vez, durante nove dias, de 14 a 22 de Agosto, "face à cada vez maior afluência" de pessoas a Viana do Castelo por causa das festas.

"Sugere-se que o cartaz expresse o espírito da Romaria e dos elementos que a caracterizam", lê-se no regulamento do concurso, que é promovido desde 2011 pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, VianaFestas e Comissão de Festas.

As propostas, até ao limite de duas por concorrentes, poderão ser submetidas a partir de terça-feira — e até à meia-noite do dia 28 de Abril — através do site.

Este concurso destina-se apenas a pessoas que trabalham na área do design, fotografia, ilustração ou artes visuais que desejem concorrer quer individualmente, quer em equipa.

Além da escolha do vencedor do cartaz oficial, está também prevista a exposição, no mês de Agosto, no posto de informação das festas, das cinco propostas finalistas do concurso, enquanto as restantes poderão ser visualizadas na página oficial das festas na Internet.

As "propostas de cartaz serão avaliadas de acordo com critérios como a eficácia da mensagem, cumprimento das regras do bem trajar e ourar, originalidade e criatividade, ou a qualidade técnica e estética".

Em 2023, o prémio pecuniário atribuído ao vencedor do concurso será no valor de 1500 euros, o dobro do dos anos anteriores, e será intitulado cartaz oficial da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia.

Ao concurso de 2022, para a escolha do 110.º cartaz oficial ilustrado da Romaria d'Agonia, apresentaram-se quase 40 autores de Portugal, de França e do Brasil, com um total de 60 diferentes propostas.

A devoção à Senhora d'Agonia iniciou-se em 1751, com a entrada da imagem na Capela do Bom Jesus. Em 1783, a Sagrada Congregação dos Ritos concedeu faculdade e licença para todos os anos se celebrar nesta capela, no dia 20 de Agosto, uma missa solene, data que a cidade de Viana elegeu como feriado municipal e que se comemora desde então.