Mãe lança petição “pelo direito a uma creche gratuita na proximidade das famílias”

Mãe de uma menina que viu indeferido o pedido para beneficiar da Creche Feliz no privado lançou uma petição que conta com quase 500 assinaturas.

A mãe de uma menina de 16 meses, que viu recusado o pedido para ter direito a creche gratuita no espaço privado que a filha frequenta, lançou uma petição online Pelo direito a uma creche gratuita na proximidade das famílias. Patrícia Malveiro, uma educadora de infância de 40 anos, diz ter ficado “indignada” com o que lhe aconteceu e decidiu agir, criando um documento em que pede ao Governo que deixe de avaliar a existência de vagas nas creches por concelhos, passando a fazê-lo “ao nível das freguesias [...], no país inteiro, permitindo soluções mais próximas e que sejam viáveis para as famílias”.