P24. Os videojogos também podem ser um desporto

A emergência dos eSports faz com que cada vez mais os videojogos sejam reconhecidos como um desporto. Atletas como a Beatriz Valente fazem do desporto electrónico um caminho profissional. Assim acontece também com o treinador da equipa do Diogo Jota Esports. Já no trabalho de Gonçalo Taborda, o universo virtual torna-se a peça central de cada artigo que escreve para a ING.

Neste P24, as alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social, Constança Vilela e Joana Simões procuraram perceber a forma como os eSports têm emergido em Portugal. Esta é uma reportagem que pode ouvir na íntegra no Repórter 360.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

