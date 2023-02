Vermeer: retratos da alma

“Uma beleza suficiente por si só”. Depois de ter lido esta frase do seu amigo e crítico de arte Jean-Louis Vaudoyer, Marcel Proust, nos seus tempos perdidos, foi ver Vista de Delft e decidiu matar a sua personagem Bergotte (um escritor como ele) de êxtase perante o belo. Antes de o matar, Proust concedeu-lhe as últimas palavras: “Era assim que eu devia ter escrito. Os meus últimos livros são demasiado secos. Devia ter-lhes aplicado várias camadas de cor, para tornar a minha frase, em si mesmo preciosa, como esta pequena parte da parede amarela.” O que ele foi escrever! O tout Paris, na transição do séc. XIX para o XX, em pleno enamoramento com os seus vanguardistas, encontrou em Vermeer a sua alma gémea e encarregou-se de o elevar ao Olimpo de Manet, Pissarro, Degas, etc. Foi essa sofisticada intelligentsia parisiense que o salvou do esquecimento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt