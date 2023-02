A Madeira numa decisão sem hesitação

A Madeira apareceu-me no calendário numa decisão sem hesitar após um convite, e sem sequer pensar duas vezes.

Estou no avião, já em viagem descendente para aterrar na pista lá em baixo, e espreito pela janela as arribas que caem abruptamente para o mar, altas, intervaladas por vales naturais densos que imagino serem inacessíveis, de tão cavados que estão entre as montanhas, e habitados de uma vegetação que me parece exótica desde aqui, de um verde luxuriante que eu não sabia.

Estou de espanto no rosto, porque não estava à espera do que vejo, e quando saio para o exterior um calor amigável envolve-me a pele, como se fosse uma Primavera durante meses que se estendem. Não planeei a Madeira, limitei-me a vir, apesar de já ter apontado pontos no mapa no ano anterior, e ter agora quem me leve a conhecer os lugares daqui, e, desde que a vislumbrei já mais de perto, não acredito no que os meus olhos estão a ver.

Foto Patrícia Caeiros

É como se fosse saída de um filme. O que mais me deslumbra talvez sejam as paisagens majestosas que se abrem a pé pelas veredas ao longo das levadas, e conheço um pouco sobre a história do engenho das gerações anteriores que construíram estes canais de água em direçção aos vários lugares da ilha, em plena harmonia com o ecossistema. Estes trilhos percorrem, por vezes, caminhos estreitos já do antigamente, e são imergidos de um jardim com uma flora opulenta e ondulante ao sabor da brisa que corre.

Esta riqueza indígena da floresta Laurissilva, património mundial natural da UNESCO, que se encontra, sobretudo, na costa norte, é uma relíquia viva com centenas de anos, ocupada por uma diversidade de espécies que me são explicadas, numa exposição entusiasta que gosto de ouvir, que inclui, até, os nomes em latim, desde os líquenes, às árvores centenárias, e que é interrompida pelo cantarolar do bis-bis, pequeno, pássaro bonito endémico da Madeira.

Foto Patrícia Caeiros

O Fanal, no concelho do Porto Moniz, dá lugar a um bosque de árvores de tis, centenárias, a existirem aqui ainda antes da descoberta da ilha. Não percorro os trilhos que estão disponíveis para conhecer o sítio a pé, mas lá do alto contemplo a paisagem desafogada. O Pico Ruivo, ao qual não cheguei a partir do Pico do Areeiro, porque ficou para uma próxima vez, fica ladeado de escarpas íngremes de uma beleza natural, e de uma aspereza agreste, fascinante, que a objectiva da câmara fotográfica se perde a tentar guardar cada centímetro de imagem, e tem uma subida que se faz devagar pelas centenas de degraus.

Aqui o frio faz-se sentir debaixo da roupa, e, se não fosse pelo esforço físico, eu estaria enregelada. Contudo, deixamo-nos por cima das nuvens a ver as cores do sol que se põe, numa explosão de tintas quentes diversas até ao último minuto. Tão bonito.

Foto Patrícia Caeiros

O percurso até à ponta de São Lourenço, mais seco e de cobertura vegetal mais rasteira, num contraste entre o azul do oceano e as tonalidades de vermelho da terra, faz-se debaixo de um calor que aquece a pele de um jeito que eu não esperava para esta época do ano, e, apesar das muitas pessoas, há espaços vazios de gente, onde posso aproveitar a vista num abraço à ilha, que se alarga na minha frente, e sentar-me no fim do trilho a desfrutar o tempo para o qual vim sem tempo, desde a pequena casa da Sardinha.

E no final, no regresso, já dentro do avião, olho a ilha a tornar-se cada vez mais pequena à medida que me afasto, e tenho a convicção da decisão certa que foi ter vindo à Madeira. Mesmo até desde antes do momento em que aterrei.

Patrícia Caeiros