Um boto-cor-de-rosa sorriu — e venceu o melhor retrato subaquático

Um boto-cor-de-rosa da Amazónia que parece sorrir, corado, para Kat Zhou, deu à fotógrafa norte-americana o prémio de Fotógrafa Subaquático do Ano.

A imagem ao pôr do Sol "enquadra na perfeição a espécie ameaçada", o maior golfinho de água doce, considerou o júri do concurso anual de fotografia Underwater Photographer of the Year. "Há uma lenda entre os nativos que os golfinhos do rio, ou 'botos', se podem transformar em homens bonitos conhecidos como 'boto encantado' para seduzir as mulheres", diz a fotógrafa.

No estado do Amazonas, há pescadores que os caçam e matam ilegalmente, transformando-os em isco para um peixe-gato a que chamam piracatinga. "Receio que um dia os botos não se tornarão mais do que criaturas míticas", lamentou a fotógrafa.

A imagem do mamífero difícil de ser apanhado em câmara destacou-se entre as seis mil fotografias submetidas ao concurso inglês que visa "celebrar a fotografia subaquática em toda a sua diversidade", desde 1965.