Cuba, que linda és, Cuba

Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo em 24 de Outubro de 1492, ou seja, há 530 anos. A ilha era povoada por indígenas, os quais lhe chamavam Bohio. Sebastião del Ocampo, em 1509, começou a sua colonização. O primeiro movimento de independência foi conduzido por Carlos Manuel de Céspedes, entre 1868 e 1878. José Marti (1853-1895), o herói nacional, foi condenado e deportado pelas suas actividades consideradas subversivas, e, no regresso a Cuba, fundou em 1892 o Partido Revolucionário Cubano, que em 1895 deu início a uma guerra pela independência, mas na qual acabou por falecer. Em 1898, os Estados Unidos invadiram em Cuba, e esta ilha passou a ser uma colónia sua, tendo, durante as primeiras décadas do século XX, continuado a exercer a sua influência, também através do seu fiel e subserviente Fulgêncio Batista, até que, no dia 1 de Janeiro de 1959 guiados por Fidel Castro, Che Guevara e muitos revolucionários venceram, dando início à Revolução Cubana que se mantém viva, apesar das muitas vicissitudes por que tem passado.

