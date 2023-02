Desordem Mundial. Moçambique e a violência em Cabo Delgado

Siga o Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Numa altura em que o Presidente Nyusi declara que o líder dos ataques em Cabo Delgado é moçambicano, o Desordem Mundial conversou com Dércio Tsandzana para perceber um bocadinho melhor o contexto actual, bem como o passado e o futuro da região. Ainda houve tempo para temas da República Democrática do Congo, Ucrânia, Hong Kong a Marrocos. No fim, livros e séries.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.