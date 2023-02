Verdadeira inteligência ou truque de ilusionismo?

Cerca de dois meses após o seu lançamento, o ChatGPT conta com dezenas de milhões de adeptos, o que o torna a plataforma que mais rapidamente cresceu em termos do número de utilizadores.

Não é fácil prever que novas tecnologias irão tornar-se populares e ganhar um lugar permanente no imaginário colectivo. Durante as últimas décadas, o número de novas plataformas que foram disponibilizadas ao grande público é grande, mas apenas uma pequena fracção veio a atingir um nível de divulgação e popularidade que as tenha tornado nomes familiares. A Google, o iPhone, o YouTube, o Spotify e diversas redes sociais como o Facebook, o Instagram, o Twitter e o TikTok contam-se entre aquelas que vieram a tornar-se conhecidos por todos. Por vezes, o sucesso deve-se a uma maior usabilidade, outras vezes a tecnologias intrinsecamente superiores.