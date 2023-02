Referendo em Benfica: votar SIM para ter dístico de residente e melhor estacionamento

Realiza-se em 12/2/2023, entre as 8h e as 19h, um referendo local sobre a possibilidade de instalação de estacionamento tarifado da EMEL (Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa) na Freguesia de Benfica. Tal permitir-nos-á, se ganhar o "sim", usufruir do dístico de residente e ver melhoradas as condições de estacionamento na freguesia.

Cada residência tem direito a três dísticos: 1.ª viatura - gratuito; 2.ª viatura - 54 euros/ano; 3.ª viatura - 132 euros/ano. Existem ainda outros dísticos, os quais dão condições de estacionamento mais favoráveis a familiares de residentes, a cuidadores informais, etc., bem como a empresas/comerciantes. Por tudo isso, apelamos claramente para o voto "Sim à EMEL" na Freguesia de Benfica! Os locais de voto são os habituais em eleições e referendos: SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço n.º do BI ou CC espaço Data de Nascimento em modo AAAAMMDD).

A EMEL é um instrumento da Câmara de Lisboa que tem como missão a gestão da mobilidade (financiando as ciclovias, as bicicletas "Giras", e a Carris) e do estacionamento. Na Freguesia de Benfica, só existem parquímetros junto ao Fonte Nova (parte da zona 9F, toda a 9G). Falem com os vizinhos dessas zonas, bem como com os vizinhos de Carnide e de Telheiras, para confirmarem os benefícios que o estacionamento tarifado lhes veio trazer, e que agora (na zona do Fonte Nova) correm o risco de perder… Nas zonas EMEL já tarifadas de Benfica e São Domingos de Benfica (totalmente), com a instalação dos parquímetros, a EMEL criou vários lugares de estacionamento, tal como em Telheiras e Carnide.

Muitos dos carros são de pessoas não residentes que aqui deixam os seus veículos gratuitamente para depois irem para os seus empregos , impedindo, amiúde, os residentes de encontraram lugares para os seus próprios carros

Enquanto Lisboetas, já somos contribuintes da EMEL. Contudo, se as nossas zonas de residência não forem tarifadas (e na parte da zona 9F ainda não tarifada estamos, além de tudo o mais, cercados por zonas tarifadas, no Fonte Nova, e na contígua zona de São Domingos de Benfica, 23G) não temos nenhum benefício ou vantagem face a quem vem de fora. Pior: muitos dos carros que aqui estacionam diariamente são de pessoas não residentes que aqui deixam os seus veículos gratuitamente para depois irem para os seus empregos (na Freguesia de Benfica ou em Lisboa em geral), impedindo, amiúde, os residentes de encontraram lugares para os seus próprios carros, ou de várias empresas que estacionam gratuitamente todos os dias frotas inteiras de viaturas para venda, para aluguer, etc., e assim limitam o espaço para os residentes.

Os comerciantes têm toda a vantagem em ter os seus estabelecimentos em zonas onde os clientes se sintam confiantes em se deslocar de carro, fazer as suas compras e desocupar o lugar de estacionamento para que outros possam vir a seguir. Ao contrário do que às vezes se diz, muitas zonas onde foram colocados parquímetros ganharam dinamismo e atividade comercial: Fonte Nova, Carnide ou Telheiras. Pelo contrário, há muita gente que evita ir ao Mercado de Benfica pelo caos no estacionamento, por ter de pagar a arrumadores e pelo risco de lhe estragarem o carro. Assim também, circular (quase sempre em sentido contrário, dado o usual estacionamento em segunda fila) e/ou estacionar (um inferno!) na Avenida Gomes Pereira (e cercanias) é algo que muita gente evita, prejudicando os comerciantes.

Uma nota final sobre a fraca qualidade democrática deste referendo. Seja por falta de organização da Junta de Freguesia de Benfica, que só no dia 9 de janeiro (no último dia do prazo para entregar assinaturas) informou os peticionários do "sim" e do "não" que, para se constituírem como partes e puderem usar meios da junta para fazerem passar as suas mensagens, teriam de ter assinaturas de 4% dos cerca de 30 mil eleitores da freguesia, seja pelas condições draconianas da lei do referendo local (desincentivadoras da participação da cidadania fora dos partidos!), este é um referendo de muito fraca democraticidade: as partes peticionárias, "sim" e "não", não têm condições efetivas de fazer campanha, por falta de meios logísticos e financeiros. Por isso, o referendo é já um fiasco democrático. Oxalá que não seja um fiasco total, e que ganhe o "sim"!

André Freire e Carlos Ventura - Dois primeiros peticionários pelo "Sim à EMEL"

