Iggy Pop aos 75: sem freio, sem camisa, sem tempo a perder

Primeiro, o zumbido de um amplificador. Um par de segundos depois, troveja um acorde de guitarra, deixado a soar sobre um rufo de bateria que sobe num crescendo ameaçador e, em menos de meio minuto, está o pandemónio lançado. Tudo a postos para a entrada da voz: “I’ve got a dick and two balls/ that’s more than you all.” Não há introdução, não há panos quentes, não há tempo a perder.