Em Braga, um edifício “foi abandonado, ruiu e reergueu-se” em tons de vermelho e azul

Numa zona de sensibilidade histórica da cidade de Braga, onde as memórias das épocas romana, medieval e do urbanismo contemporâneo se misturam, nasceu o Alojamento São Sebastião, fruto de uma “experiência de construção nova muito separada daquilo que aconteceu na original”. Onde antes se encontrava um edifício caído e abandonado, reergueu-se um novo que se distingue pela “fachada frontal em granito, posteriormente recuperada e as caixilharias das janelas em madeira, também mantidas do original”, explica ao P3 Tiago do Vale, arquitecto fundador do atelier Tiago do Vale arquitectos.

A recuperação deste espaço surgiu do contacto dos proprietários, a empresa Vale Escuro, que adquiriram o imóvel com o propósito de o tornar num alojamento, que ainda não abriu. O primeiro passo foi identificar o espaço e perceber o que tinham em mãos. “Era uma encomenda que, inicialmente, pareceu muito ambiciosa”, recorda Tiago, porque “as limitações de área e volumetria do edifício eram enormes”. O passo seguinte foi a procura de soluções, uma vez que só seria um programa “rentável com uma certa quantidade de unidades”, relata o arquitecto.

Apesar das ideias iniciais dos proprietários, a vontade de ter um projecto “o mais eficiente possível” deu ao arquitecto toda a flexibilidade para considerar que “opções e tipologias funcionariam melhor no espaço”. Por isso, “feito um grande esforço para integrar tudo o que estava à volta” e tornar possível a conjugação entre “os prédios de meados do século 20, outros do século 18 e o alojamento”. Para tornar esse casamento possível, usaram “o que já lá estava, como o piso e a fachada traseira com revestimento em chapa, e aquilo que poderiam trazer de novo, como o interior”.

Um aspecto que caracteriza o espaço é a caixa de escadas que “resolveu uma situação muito complicada de distribuição por causa da largura do prédio”. Ao mesmo tempo, o vermelho das escadas contrasta com o azul pastel do azulejo, tornando-as, também, num elemento gráfico.

O espaço tem, ainda, uma clarabóia “que era própria daquele edifício” e que foi redesenhada para “aquilo que seria de esperar num edifício da época". Esta clarabóia encabeça as escadas, criando, ao longo do dia, “vários jogos de luz à medida que o sol vai atravessando o céu”, afirma o arquitecto responsável.

Em Braga, o alojamento de São Sebastião conta uma história de ruptura, já que “os eventos da história o tornaram habitável interruptamente”. No entanto, começa agora a nova era de vida de um espaço que “foi abandonado, ruiu e se reergueu”.

Texto editado por Amanda Ribeiro