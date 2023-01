Vizela vence Rio Ave com reviravolta no marcador

O Vizela venceu neste domingo o Rio Ave, com reviravolta no marcador, por 3-1, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vizela, subindo ao sétimo lugar.

A formação de Vila do Conde, que já não ganha para a Liga há quatro jornadas, chegou ao intervalo em vantagem, depois do golo de Aziz, aos 45+1, na conversão de uma grande penalidade.

O Vizela, que regressa aos triunfos depois da derrota com o Sporting em Alvalade, protagonizou a reviravolta na etapa complementar, com golos de Samu (55') e de Igor Julião (65'), tendo Osmajic (90+2') fechado a contagem.

Com esta vitória, o Vizela ocupa o sétimo lugar da classificação, com 24 pontos, enquanto o Rio Ave é 10.º, com 21.