Djokovic vence Open da Austrália e volta ao topo do ranking mundial

Tenista sérvio bateu grego Tsitsipas e igualou Rafael Nadal com a 22.ª vitórias em torneios do Grand Slam.

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo pela décima vez na carreira o Open da Austrália ao bater o grego Stefanos Tsitsipas em três "sets" (6-3, 7-6 e 7-6) ao fim de quase três horas.

Djokovic igualou, assim, o espanhol Rafael Nadal com 22 triunfos em "majors", regressando ao primeiro lugar do ranking mundial.

Tsitsipas viu adiado o sonho de conquistar o primeiro torneio de Grande Slam, registando a 11.ª derrota em 13 confrontos com o tenista sérvio.

Djokovic entrou melhor no encontro, vencendo tranquilamente o primeiro "set", em que conseguiu quebrar o serviço do adversário no segundo serviço, depois de ter desperdiçado duas oportunidades para fazer um "break" na primeira tentativa.

O nível do ténis do grego melhorou muito no segundo set, em que dispôs de um ponto para vencer por 6-4, mas Djokovic impôs-se por 7-4 no "tie-break".

O terceiro "set" voltou a ser decidido no "tie break", com Djokovic a vencer por 7-5 em 2h56m, concluindo o encontro no terceiro ponto de que dispôs para encerrar a discussão.