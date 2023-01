Reservado ao Público. Uma conversa com o novo Provedor do Leitor, José Alberto Lemos

Em 2023, José Alberto Lemos regressa ao jornal para ter um papel diferente: o de Provedor do Leitor.

José Alberto Lemos não é uma cara desconhecida para quem acompanha o jornal desde a sua fundação. É natural do Porto, licenciou-se em Filosofia em 1979 e dez anos depois integrava a equipa que iria dar início ao jornal PÚBLICO.

Com um vasto currículo sempre ligado ao jornalismo, passou por vários órgãos de comunicação social e foi subdirector da redacção no Porto. Em 2023 regressa ao jornal para ter um papel diferente: o de Provedor do Leitor.

