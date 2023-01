A estreia de uma rara orquídea geneticamente modificada

The Japan News-Yomiuri

A cor roxa foi conseguida através de técnicas de recombinação genética, usando-se uma flor azul com uma orquídea de traça branca.

As orquídeas de traça de segunda geração geneticamente modificadas para alcançar uma tonalidade roxa fizeram a sua estreia na Exposição de Orquídeas de Tsukuba, que está a decorrer no Jardim Botânico de Tsukuba, na Prefeitura de Ibaraki, no Japão.

Uma equipa de investigação da Universidade de Chiba desenvolveu as flores utilizando tecnologia de recombinação genética. Cruzando uma Commelina communis azul, conhecida como dayflower asiática, com uma orquídea de traça branca, a equipa conseguiu passar com sucesso os genes de cor relevantes para a geração de flores seguinte.

Exibindo orquídeas raras de todo o mundo, a exposição, que decorre até 29 de Janeiro, apresenta cerca de 500 plantas, incluindo espécimes selvagens pertencentes ao jardim e algumas das mais recentes variedades a saírem de clubes botânicos.