Viajar numa cápsula do tempo até Vila Nova de Gaia de outro século

Os lugares mais emblemáticos de Vila Nova de Gaia sofreram profundas alterações ao longo do século XX. Através das imagens reunidas pela página de Facebook Porto Desaparecido, da autoria do historiador Manuel de Sousa, é possível viajar ao passado da cidade e observar as diferenças com o presente.

As fotografias, das mais variadas fontes, descrevem uma Avenida da República sem automóveis, um casino na Serra do Pilar, uma zona ribeirinha pejada de carros de bois que transportam barris de vinho do Porto, praias povoadas por gente em trajes de outros tempos, a Capela do Senhor da Pedra, que pouco mudou ao longo dos anos.

Uma das mais significativas da cidade terá sido a mudança do seu centro nevrálgico da zona ribeirinha para a cota alta, mais precisamente para a Avenida da República, onde, em 1916, foi construído o novo edifício da Câmara Municipal e rasgadas diversas vias de comunicação com as zonas adjacentes —​ para onde a cidade se expandiu a uma velocidade galopante nas décadas seguintes. Vila Nova de Gaia mudou, mas continua a ser conhecida pelas suas caves de vinhos do Porto e, hoje mais do que nunca, pela sua actividade turística, responsável pela atracção de milhares de visitantes anualmente.

Através da página Porto Desaparecido também já viajámos pelo Porto nos últimos 100 anos pelo ar e vimos históricos postais a preto e branco ganhar cor.