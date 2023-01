Sintonizemos novamente a hora Cliché: uma vontade de fazer, de agitar

Dezembro de 1974. João Pinto Nogueira regressava de Londres, onde vivia expatriado há cinco anos, escapando para poder respirar livremente, fugindo ao destino das guerras em África a que a ditadura condenava a juventude portuguesa. Londres fora a cidade onde estudara Engenharia Mecânica, um espaço de liberdade e efervescência cultural em que ocupava as noites a seguir a música que ali se fazia ouvir no Ronnie Scott’s, no Roundhouse, no Marquee, Roxy Music e Pink Floyd, Rolling Stones e Frank Zappa ao alcance da mão. Voltou para o primeiro Natal pós-revolução.