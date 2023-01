Fernando Lemos, Jorge de Sena e “a infeliz ideia de nascer português”

Dispersa por várias editoras, a correspondência de Jorge de Sena é certamente uma das mais importantes de quantas se publicaram entre nós de autores do século XX. Depois da INCM (entre outras, cartas do autor com Mécia de Sena, José Régio ou Vergílio Ferreira), da Guimarães (importante carteio com António Ramos Rosa) e Guerra & Paz (Sophia, Raul Leal, ou João Gaspar Simões), a Documenta publica Correspondência Fernando Lemos e Jorge de Sena. Tal como sucedia com a reunião anteriormente publicada — cartas trocadas com Sarmento Pimentel —, o presente volume situa-se (em parte) dos dois lados do Atlântico.