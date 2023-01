O Faial não desilude: uma fuga de 48h

A imensidão do oceano, a chuva que deu tréguas, a caldeira que tem vida e as fajãs que não descansam. E, claro, os Capelinhos. Para sempre os Capelinhos. Tudo isto em 48h. “48h não vão dar para nada! E vais sozinha? Mas porquê?”. Foram estas as perguntas e os comentários dos queridos que ficaram em casa, a acompanhar no Instagram a viagem-relâmpago mas com tanto potencial que foram os Capelinhos. Perdão, o Faial.

Voo directo, aeroporto pequeno, mochila pequena e capacete de bicicleta (sim, é uma mania, viajar com o capacete não se vá dar o caso de pensar em alugar) e lá vou eu apanhar um táxi para a Horta. Tudo rápido e cirúrgico, para não se perder mais tempo com logística.

A primeira paragem foi no Peter's, o famoso, que não precisa de apresentação e está em todos os guias, e que por acaso tem bicicletas para alugar. Mas fica para a próxima. Check-in feito, e automaticamente, sem mochila e com marcha apressada, quase passei por faialense. A baía de Porto Pim foi a primeira interjeição! Mas que maravilha, a água, a paisagem, o sol e o Pico! O Pico, ali, calmo e avassalador, atractivo, com contornos definidos e marcando presença em muitos cantos da ilha, como quem convida a subir. Deu para fazer um pequeno trilho, o Entre Montes - Faial, visitar a capela de nossa Senhora da Guia, e, no regresso observar as várias tendas de venda de tours por água e por terra.

Foto Nascer do Sol visto da Marina da Horta Ana Cebola Poeiras

Após muito ponderar, resolvi arriscar num passeio para o dia seguinte, era a forma mais eficaz de conhecer a ilha, uma vez que a iríamos contornar, e já só restavam pouco mais de 36 horas. Uma portuguesa, uma alemã e um suíço, e ficou o grupo formado! Pelas 8h do dia seguinte já estavam à minha espera, e juro que fui pontual, mas antes ainda assisti ao nascer do sol na marina da Horta, com o Pico, mais uma vez, em pano de fundo! Avassalador!

A Caldeira foi um dos primeiros pontos de paragem. O nevoeiro era tanto que me fez os olhos marejados, de alguma emoção. Ao mesmo tempo que desvanecia comecei a escrever sobre o verde que observava, para as memórias fazerem mais jus do que as próprias imagens. Para a próxima venho contornar a caldeira, foi o último pensamento, o que me fez dar razão ao “48h não vão dar para nada!”

Foto Caldeira do Faial Ana Cebola Poeiras

Mas continuámos. Fomos às fajãs do Norte, zona mais inóspita da ilha, onde a água varre as pedras e não se aconselha a estar no Inverno, e seguimos para os Capelinhos. O mote da viagem. A paisagem lunar, a arquitectura associada e toda a ciência basilar foram a conjugação perfeita para a decisão das 48h. Mudar de área, estudar geologia, viver da vulcanologia. Foi o pequeno devaneio que rapidamente se formou, mas com pouco sucesso. O Centro Interpretativo do Vulcão, de arquitectura fotogénica, de traços amplos, enquadrado e despercebido na paisagem, faz-nos pensar ser fácil construir algo assim, mas de fácil nada tem. Ficava ali a contemplar cada pedaço de solo, de magma, mas os colegas estavam à espera, tive a sensação de que estavam sempre à espera, que demorava tempo de mais a absorver cada momento de paisagem…e de tempo. O tempo que não tinha.

Foto Vulcão dos Capelinhos Ana Cebola Poeiras

Foto Vulcão dos Capelinhos Ana Cebola Poeiras

No dia seguinte não faltou uma visita ao museu da cidade, e um almoço no fantástico Genuíno, onde as lapas serviram de despedida da Horta e da baía de Porto Pim. Quer sejam dois dias, quer seja uma semana, garanto que o Faial não desilude. Não liguem ao que vos dizem, convidem-nos a irem convosco. Foi uma verdadeira fuga de 48h.

Ana Cebola Poeiras