A aventura de Daniela Ruah em Investigação Criminal chega ao fim

E eis que, 14 anos depois, a despedida é anunciada. Investigação Criminal: Los Angeles chegará ao fim daquela que será a sua última temporada, a 14.ª, em Maio, anunciou esta sexta-feira a CBS. Será a despedida da série que levou a actriz portuguesa Daniela Ruah, uma das suas protagonistas, ao centro da indústria televisiva norte-americana, tornando-a, pelo seu alcance global, figura reconhecida munda fora.

“Ter começado a gravar Investigação Criminal e ter achado que era um projecto duradouro… agora que estou nesta indústria sei o risco que existe. Era a confiança de alguém que julgava ‘consegui entrar numa série, agora é para ficar’. Por acaso, deu. Mas o mais provável é que não tivesse acontecido”, recordava Daniela Ruah ao Ípsilon em 2020, quando da estreia da série da RTP A Espia, da qual foi protagonista (era ela a espia acidental Maria João Mascarenhas) e cuja acção a colocava no Portugal dos anos 1940, II Guerra Mundial a rugir além-fronteiras.

Por acaso deu, dizia então. Disso não restam dúvidas. Desde a estreia, em 2009, o spin-off de Investigação Criminal com a cidade californiana como cenário, exibida entre nós pela Fox Portugal, acumulou mais de 300 episódios – dia 14 de Maio irá para o ar o último, o 322. Nela, Daniela Ruah deu corpo à agente Kensi Blye, integrando um núcleo central onde encontramos LL Cool J, Chris O’Donnell, Linda Hunt e Eric Christian Olsen.

O sucesso da série é atestado pelos números. A série foi o primeiro spin-off de Investigação Criminal, tendo posteriormente estreado Investigação Criminal: Nova Orleães, que teve uma vida de sete temporadas, e Investigação Criminal: Hawai, que vai neste momento na sua segunda temporada. As primeiras cinco temporadas integraram o top 10 de séries, em total de espectadores, e as restantes mantiveram-se sempre no top 30. No seu auge chegou a ter audiências semanais, nos Estados Unidos, de 14 milhões de espectadores. Actualmente, seriam cerca de seis milhões a segui-la.

“Durante catorze temporadas, Investigação Criminal: Los Angeles tem sido um esteio da nossa programação, com personagens que foi uma alegria acompanhar”, declarou em comunicado, citado pela Hollywood Reporter, a presidente da CBS Entertainment, Amy Reisenbach. “Não surpreende que se tenha tornado um sucesso como marca global”.

Em 2009, a dias da estreia do primeiro episódio da série, a actriz que o público português conhecera em telenovelas como Jardins Proibidos ou Filha do Mar contava ao PÚBLICO que a aventura americana correspondia a um plano que tinha bem definido.

“Sempre soube que queria ir para fora. Estudando no Colégio Inglês [St. Julian's School] era o percurso natural ir estudar para Londres e aos 16 anos fui com o meu pai para Inglaterra para ver universidades. Sempre soube: vou acabar em Inglaterra [onde estudou Artes de Representação na Metropolitan University], vou voltar para Portugal um ano — acabei por ficar dois — depois vou para Nova Iorque e eventualmente vou para Hollywood”.

Pela primeira vez em muito tempo iria ficar a viver no mesmo sítio durante mais de dois anos. “E isso é esquisito”, gracejava. Ficou bem mais de dois.

“Da 1.ª temporada até à 14.ª, dos 24 anos aos 39, tem sido um sonho. Tantas emoções para digerir e tantas palavras para dizer, mas guardo o discurso para outra altura… Estou tão, tão grata por ter feito parte desta família de NCISLA. A série durou tanto tempo por causa de vocês", escreveu numa publicação no Instagram que dedicou aos fãs da série.

Iremos reencontrar Daniela Ruah no pequeno ecrã já este ano. A actriz integra a nova série portuguesa da Netflix, Rabo de Peixe, realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira e rodada nos Açores, em São Miguel, ilha onde encontramos a freguesia piscatória que lhe dá título.