Andebol: Portugal cilindra Cabo Verde e continua vivo no Mundial

A selecção portuguesa de andebol confirmou nesta sexta-feira o favoritismo que lhe era atribuído no embate com Cabo Verde e impôs-se por 23-35, em Gotemburgo, continuando na luta pelo apuramento para os quartos-de-final do Mundial de andebol, que decorre na Polónia e na Suécia.

Depois do empate com o Brasil no arranque da segunda fase, Portugal estava obrigado a ganhar para continuar a acalentar esperanças de se apurar para a próxima eliminatória. E, em Gotemburgo, apesar de uma primeira parte pouco conseguido, acabou por superiorizar-se com naturalidade aos cabo-verdianos.

Ao intervalo, a selecção orientada por Paulo Jorge Pereira vencia por uma margem de dois golos (12-14), mas a verdadeira diferença de valor entre as duas equipas ficou vincada no segundo tempo. Com uma entrada demolidora, Portugal acelerou para um triunfo robusto, por 12 golos de diferença, que se traduz na derrota mais pesada dos cabo-verdianos neste Campeonato do Mundo.

No domingo, diante de um dos anfitriões da prova, a equipa portuguesa tem um jogo decisivo. Como só se apuram para a próxima ronda os dois primeiros classificados deste Grupo II, Portugal está obrigado a vencer a Suécia (uma das potências da modalidade), actual líder do agrupamento.