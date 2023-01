Protesto trans interrompe peça no São Luiz e faz mudar o elenco

Na quinta-feira, a peça Tudo Sobre a Minha Mãe, no São Luiz, não chegou ao fim. Foi interrompida por um pedido de representação trans. A apresentação de sexta-feira será com uma nova actriz.

A peça Tudo Sobre a Minha Mãe, de Samuel Adamson e a partir do filme homónimo de Pedro Almodóvar, agora numa versão cénica de Daniel Gorjão, foi interrompida perto do final da sua récita de quinta-feira quando Keyla Brasil, que se identificou como “actriz, prostituta”, invadiu o palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, acusando a falta de legitimidade para que aquela história fosse contada por actores/actrizes que não fossem pessoas transgénero. O acontecimento teve efeitos palpáveis bastante rápidos: durante a tarde desta sexta-feira, o São Luiz, onde a peça estará em cena até domingo, anunciou que Lola seria agora interpretada pela actriz trans Maria João Vaz. E já a partir da sessão desta noite de sexta-feira.