PS promove conferência sobre combate aos extremismos de direita com Zapatero

O PS promove na segunda-feira, no ISCTE, em Lisboa, uma conferência sobre combate aos extremismos de direita, com a participação do antigo primeiro-ministro de Espanha José Luís Zapatero, e do presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva.

Esta conferência, intitulada "Não Passarão, o imperativo do combate aos extremismos de direita", que terá lugar a partir das 17h, vai ser organizada em conjunto com o Next Left Fundação Europeia para os Estudos Progressistas (FEPS) e o Instituto Karl-Renner, tendo também uma intervenção do secretário-geral adjunto do PS, João Torres.

Segundo o PS, ao longo da sessão, estão também previstas comunicações de vários investigadores na área da ciência política, que irão apresentar resultados de estudos mais recentes relativos a esta matéria.

De acordo com o programa divulgado, a sessão de abertura terá intervenções da presidente da FEPS Portugal, Maria João Rodrigues, da secretária Nacional para as Relações Internacionais do PS, Jamila Madeira, seguindo-se o discurso de José Luís Zapatero.

Nesta conferência, haverá um painel dedicado aos extremismos de extrema-direita, suas causas fundamentais e apoios, no qual participam João Carvalho (Investigador Associado IUL-ISCTE), András Biró Nagy (diretor de Soluções Políticas - Hungria), András Biró Halikiopoulou (professor de Políticas Comparativas – Universidade de Reading, Reino Unido), e Eunice Goes (professora de Políticas – Universidade Americana de Richmond (Reino Unido/Portugal).

Após a intervenção do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, realiza-se um painel sobre a agenda da Next-Left para combater os extremismos de direita com Tiago Fernandes (professor Associado IUL-ISCTE), Patrick Diamond (professor Catedrático de Polícias Públicas – Universidade de Queen"s Mary, Reino Unido), Anna Paczesniak (professora de Ciência Política, Wrocklaw University – Polónia), e Eric Sundstom, (analista e estratega, Swedish Trade Union Confederation – Suécia).

A conferência encerra com as intervenções do secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, e de Andreas Shieder, presidente do Programa de Investigação da FEPS - Next Left.

Na terça-feira, na sede nacional do PS, pelas 14h, vai decorrer um lançamento do volume 13 do livro "Propostas progressistas num mundo em turbulência".

O PS assinala que o programa de pesquisa Next Left foi uma iniciativa criada em 2009 pela FEPS em cooperação com o Karl-Renner-Institut, com o objectivo de reflectir sobre as eleições europeias desse ano, tendo evoluído para uma referência para políticos, académicos e especialistas no domínio da renovação da social-democracia na Europa.