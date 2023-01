Jacinda Ardern fez da empatia uma arma política. E agora sai de cena: “Sou humana”

“Espero deixar os neozelandeses com a convicção de que podemos ser bondosos, mas fortes; empáticos, mas decisivos; optimistas, mas focados. E que podemos ser o nosso próprio tipo de líder – alguém que sabe qual é o melhor momento para ir embora”. O discurso de renúncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia tem muitas frases fortes, mas esta é uma das que se encaixa melhor no tipo de liderança e de mensagem política que Jacinda Ardern procurou transmitir ao longo dos cinco anos de chefia do Governo neozelandês.