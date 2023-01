A nova Coimbra B retoma uma ideia antiga e deverá ser um edifício-ponte

Plano de pormenor desenha nova centralidade para uma estação que vai receber a alta velocidade. É uma nova etapa num processo de intenções com mais de 18 anos.

Há décadas que há um consenso sobre a necessidade de dar uma outra cara à velhinha estação de Coimbra B, para a qual foram anunciados vários projectos que nunca saíram do papel. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e a Infra-estruturas de Portugal (IP) juntaram-se para lançar um plano de pormenor que promete desenhar uma nova centralidade para Coimbra B, que deverá ser transformada num edifício-ponte sobre as linhas ferroviárias, ter a companhia de três edifícios marcantes e ver melhoradas as condições de ligação à Baixa da cidade.