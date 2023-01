Pecar é estragar

Não vale pôr tudo às costas de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Somos nós que estragamos a nossa vida, a vida dos outros e a natureza.

1. No âmbito de uma cultura laica, não se fala de pecado. É uma linguagem que parece reservada para as diversas e complexas expressões do mundo religioso. Há tantas formas de pecar quantos os modos de estragar a própria vida, a vida dos outros e a natureza.