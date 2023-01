Associação diz que nenhuma vaga gratuita nas creches privadas foi activada, mas Governo desmente

Creches do sector social de 168 concelhos de Portugal continental sem qualquer vaga, 79 creches privadas já foram “activadas” e houve 400 pedidos de privados para aderir à rede, diz governante.

Susana Dias, de 40 anos, tinha a esperança de que, este mês, iria encontrar uma vaga numa creche privada para o filho de um ano, para quem não havia conseguido um lugar no sector social. Em Dezembro, preencheu o formulário da Segurança Social a sinalizar o seu interesse numa vaga, e acreditava que o início do ano lhe traria boas notícias. Mas nada correu como a psicóloga previa. A creche onde pôs, entretanto, o filho, disse-lhe que não vai aderir à bolsa do programa Creche Feliz, onde estarão todos os espaços privados que podem receber crianças gratuitamente. E a busca de “mais de dez creches” nas freguesias de Alvalade e Campo Grande, em Lisboa, onde mora, teve o mesmo resultado.