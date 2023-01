Morreu Constantino II, o último rei da Grécia

O irmão da rainha emérita Espanha ascendeu ao trono em 1964, mas só governou três anos: o seu reinado terminou com um golpe militar em Abril de 1967.

O último rei da Grécia, Constantino II, morreu esta terça-feira aos 82 anos. Os nove anos do seu reinado coincidiram com um dos períodos mais turbulentos da história política do país.

Constantino II, o único filho do rei Paulo e da rainha Frederica, irmão da rainha emérita Sofia de Espanha, ascendeu ao trono em 1964, depois da morte do pai, mas o seu reinado terminou com um golpe militar em Abril de 1967.

Meses depois foi obrigado a fugir da Grécia, após ter liderado um contragolpe contra a Junta militar que governava o país. Permaneceu em Roma até a Junta abolir a monarquia, em 1973.

Num referendo realizado pelo governo de união nacional liderado por Konstantinos Karamanlis, após a queda da Junta militar, os gregos rejeitaram a monarquia, tornando Constantino o último rei da Grécia. Mais tarde foi-lhe tirada também a cidadania grega.

Em 2002, Constantino e outros membros da sua família receberam 13,7 milhões de euros em compensações pela perda de propriedades na Grécia, incluindo o Palácio de Tatoi e uma villa em Corfu, onde Filipe, duque de Edimburgo, nasceu — agora transformada em museu.

Constantino e a mulher Ana Maria (a filha mais nova do rei Frederico IX da Dinamarca) tiveram cinco filhos. O casal viveu em Londres durante muitos anos, antes de voltar à Grécia em 2009, e Constantino é o padrinho do príncipe William, herdeiro da coroa britânica.

Na juventude, Constantino ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1960, na vela.

Nos últimos anos a sua saúde degradou-se: sofria de doença crónica cardíaca e de problemas de mobilidade e esteve hospitalizado várias vezes nos últimos meses.