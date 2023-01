Programa Revive tem retorno anual de 2,3 milhões de euros em rendas

Estão em vigor 18 contratos ao abrigo deste modelo de requalificação do património do Estado para exploração turística privada, através de concurso público.

O programa Revive, que promove a requalificação de património do Estado para fins turísticos, representa actualmente um retorno de cerca de 2,3 milhões de euros em rendas anuais, revelou esta quarta-feira o Governo.

Numa audição parlamentar que levou à Assembleia da República o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e a sua secretária de Estado, Isabel Cordeiro, esta responsável disse, questionada sobre a continuidade do programa, que estão em vigor 18 contratos para exploração económica e turística, "que representam 131 milhões de euros de investimento estimado e rendas anuais a rondar os 2,3 milhões de euros".

Segundo Isabel Cordeiro, estão a decorrer três novos concursos para reabilitação no âmbito deste programa: a denominada Casa Grande, no concelho de Pinhel, o imóvel 7ª. Bateria do Outão, em Setúbal, e o Colégio de São Fiel, em Castelo Branco.

"E teremos muito em breve o Hotel do Bussaco neste contexto", disse Isabel Cordeiro, referindo-se à reabilitação do Palácio Hotel.

O Programa Revive foi lançado em 2016 pelo Governo para abrir "o património [do Estado] ao investimento privado para o desenvolvimento de projectos turísticos, através da concessão da sua exploração por concurso público", como se lê na página oficial.