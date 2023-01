P24. Da demissão de António Costa aos pesadelos de Marcelo

"A agonia do Governo começou": é assim que Ana Sá Lopes descreve o momento de uma prolongada crise política que somou demissões nas últimas semanas. O futuro do Governo e de António Costa é o tema de partida para um P24 que conta também com a análise do director adjunto David Pontes.

