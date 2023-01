Depois da enxurrada, as ruas da baixa do Porto reabrem à circulação

O alerta laranja que pairava sobre a manhã deste domingo chuvoso aconselhava a tomar precauções em oito distritos do Norte e Centro do país. Ainda assim, no Porto, onde, no sábado, a chuva e consequente enxurrada causou estragos na Baixa da cidade, o cenário não se repetiu.

O período mais crítico seria entre as 6h e as 12h, mas não houve ocorrências significativas a registar, refere fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, ao PÚBLICO.

O dia tem sido feito de balanços e reparações dos estragos de sábado. Por volta das 15h, a Protecção Civil Municipal determinou a reabertura das ruas Mouzinho da Silveira e de São João à circulação. Permanece fechada a rua das Taipas, que será alvo de reavaliação na segunda-feira.