O PCP é melhor do que tem sido

O secretário-geral incorre num grande equívoco ao pensar que, pelo facto de muitos dos que se afastaram não terem fundado outro partido, se resignaram com o progressivo definhamento do PCP.

O secretário-geral do PCP terá presente que o que ficou conhecido por Novo Impulso foi uma resolução do órgão mais representativo do partido logo a seguir ao congresso, o comité central, tomada em 15 de Fevereiro de 1998. O conflito partidário que se veio a verificar a seguir consistiu em manobras de rejeição desse documento pela ala conservadora do PCP, quando começava a estar em preparação a sua aplicação.