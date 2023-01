A reabertura do portão chinês lança a pandemia numa nova etapa

Mil e dezasseis dias depois, o Governo chinês levanta este domingo as trancas do portão da República Popular da China, permitindo que os seus 1,4 mil milhões de habitantes possam viajar para o estrangeiro e para as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau sem lhes ser exigida quarentena ou qualquer outro tipo de requisito de distanciamento social no regresso a casa.