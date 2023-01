Câmara do Porto desmantela acampamento junto ao Fluvial. “É um território do Estado falhado”

Quem passar na Rua Diogo Botelho e olhar para a colina ao lado da bomba de gasolina da BP já não vai ver, a partir da tarde desta sexta-feira, o amontoado de tendas que ali existia há largos meses. O espaço – usado para consumo de drogas e pernoita – foi desmantelado e vedado pela Polícia Municipal. As 18 tendas ali armadas foram apreendidas, as 26 pessoas afastadas. A Câmara do Porto ofereceu acolhimento a algumas delas no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano. Seis cidadãos terão demonstrado interesse. Para onde vão os outros 20 ninguém se atreve a adivinhar.