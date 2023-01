Acesso ao ensino superior: quantos exames terei de fazer? E quanto valem para a média?

O Governo está a ultimar um novo modelo de acesso ao ensino superior, que será apresentado até ao final do mês e aplicado gradualmente a partir do próximo ano lectivo. A proposta que está a ser discutida com os parceiros do sector prevê que os exames nacionais deixem de ser obrigatórios para a conclusão do ensino secundário. Mas, para prosseguirem estudos para o ensino superior os alunos terão de prestar provas a um mínimo de três disciplinas e os resultados dessas provas vão pesar pelo menos metade da nota de acesso.