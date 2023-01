Uma descentralização enganadora – património desprotegido e desqualificado

Em nome do Grupo Pro-Évora, venho manifestar discordâncias, nuns casos, e sérias reservas, noutros, sobre a transferência de atribuições das direcções regionais de Cultura (DRC) para as comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), bem como sobre a partilha de atribuições destas CCDR com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que constam da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 123/2022, de 17 de Novembro, publicada no Diário da República de 14 de Dezembro.