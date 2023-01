A história de Abbey Road por Mary McCartney, filha do Beatle Paul

“O meu nome é Mary e os estúdios Abbey Road fazem parte da minha vida desde sempre.” A frase inicial é comprovada pela foto de um bebé encarando a câmara no chão de uma das salas do estúdio. Mary, nascida em Agosto de 1969, esteve lá desde o início. Vivia a dois passos do edifício e foi espectadora privilegiada do que se passava entre as quatro paredes dos estúdios. Nessa altura, estamos em meados dos anos 1970, não sabia exactamente o que era e que história guardava aquele edifício. Descobriu-o agora, cinquenta anos depois, quando, pela primeira vez, trocou a máquina fotográfica pela câmara de filmar. Mary é Mary McCartney, filha de Paul e de Linda, e If These Walls Could Sing, documentário sobre a história do edifício para sempre associado aos Beatles, a banda do seu pai, é a sua estreia enquanto realizadora. If These Walls Could Sing está disponível a partir desta sexta-feira no serviço de streaming Disney+.