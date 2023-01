União de Freguesias de Alhandra começa o ano sem médicos

Os mais de 15 mil utentes inscritos na Unidade de Saúde de Alhandra ficaram, em poucas semanas, sem nenhum médico para dar resposta às suas necessidades. Cinco dos médicos ali colocados solicitaram a aposentação nos últimos meses de 2022. Restavam um médico a tempo inteiro e um médico a meio tempo, mas também estes, perante o cenário de extrema dificuldade que se vive no centro de saúde alhandrense, optaram, no final do ano passado, pela transferência para outras unidades de saúde do concelho de Vila Franca de Xira. O ano de 2023 começa, assim, sem nenhum médico do quadro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a prestar serviço na Unidade de Saúde de Alhandra, que se mantém a funcionar apenas para serviços de enfermagem.